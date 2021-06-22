В Саратове продолжается массовое отключение воды: новые адреса подвоза

Сегодня, 22 июня, саратовцам, находящимся в зоне планового отключения, организован подвоз воды по следующему графику:

08.00-09.30 - ул. Буровая, 36;

10.00-12.00 - Песчано-Уметский тракт, ИК-33;

12.00-12.30 - ул. Гвардейская, д. 15;

12.30-13.00 - ул. 9-ая Дачная, зд. 10А, стр.1;

13.00-13.30 - Большой Дачный проспект, здание 15 строение 1.

Кроме продолжающегося второй день отключения воды в четырех районах города из-за аварии водопровода по ул.Шелковичная, 211 сегодня, 22 июня, ориентировочно до 20.00 нет воды в домах Шелковичная, 188-218, Лысая Гора.