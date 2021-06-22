В поселке Зоринский сгорел человек

Пожар произошел в доме в поселке Зоринский
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Зоринский Саратовского района ночью погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла в четырехквартирном доме.
Сгорела квартира, где долгое время никто не жил
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возгорание заметили соседи. Причем они знали, что в горящей квартире долгое время никто не жил. После тушения огня пожарные обнаружили в помещении обгоревшее тело человека.
Следователи осмотрели место ЧП. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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