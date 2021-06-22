В поселке Зоринский сгорел человек

Пожар произошел в доме в поселке Зоринский Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Зоринский Саратовского района ночью погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия произошла в четырехквартирном доме.

Сгорела квартира, где долгое время никто не жил Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возгорание заметили соседи. Причем они знали, что в горящей квартире долгое время никто не жил. После тушения огня пожарные обнаружили в помещении обгоревшее тело человека.

Следователи осмотрели место ЧП. Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.