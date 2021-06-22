В Ртищеве найден труп сильно избитой женщины

Тело женщины найдено в частном доме в Ртищеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищеве Саратовской области найден труп 41-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело обнаружено 21 июня в частном доме на улице Карла Марксе.

Эксперт выявил на лице, теле и конечностях погибшей множественные кровоподтеки. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека. По подозрению задержан 33-летний сожитель женщины. Решается вопрос о мере пресечения.

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