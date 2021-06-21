В воскресенье в Саратовской области не будут продавать алкоголь

В предстоящее воскресенье, 27 июня, в Саратовской области будет запрещена продажа алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи.

- Действующим региональным законодательством - Законом Саратовской области от 29.06.2015 № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области» - определены дни полного запрета розничной продажи алкогольной продукции предприятиями торговли на территории Саратовской области.

Одним из дней, когда розничная продажа алкогольной продукции в магазинах запрещена, является 27 июня, - прокомментировали в саратовской администрации.

Желающие выпить в выходной смогут пойти в бары, кафе и рестораны. Там продажа алкоголя в этот день не запрещена.

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