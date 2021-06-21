В Пугачевском районе погиб водитель "Нивы", ребенок в машине остался жив

В Пугачевскиом районе автомобиль с мужчиной и ребенком опрокинулся в кювет. Выжил только ребенок.

ДТП произошло днем 21 июня на 7 км трассы Пугачев- Перелюб у поворота на село Новая Порубежка. По данным областной ГИБДД, 29-летний водитель на "Ниве" не справился с управлением, машина слетела в кювет.

От удара водитель от полученных травм скончался на месте. В салоне машины осталась 7-летняя девочка, она выжила.

Прибывшие на место аварии медики с травмами госпитализировали ребенка в лечебное учреждение.