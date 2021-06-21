Здание детского приюта в центре Саратова признано культурным наследием

Здание детского приюта в Саратове признали культурным наследием
Сегодня, 21 июня, ансамбль зданий в Октябрьском районе Саратова признали объектом культурного наследия.
Приказ о внесении в реестр постройки по адресу Провиантская, 21 подписал глава профильного управления Владимир Мухин.
«Багаевский женский детский приют» был построен в начале XX века между улицами Советская и Мичурина. Он состоит из:
- здания, в котором в годы Великой Отечественной войны находилась украинская радиостанция имени Тараса Шевченко, а также работал журналист и писатель радиокомментатор Я. А. Гала,
- флигеля,
- ограды с воротами.
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