Саратовский избирком провел предвыборное обучение для глав комиссий

Избирком Саратовской области для председателей территориальных комиссий провел обучающий онлайн-семинар по подготовке к выборам в органы местного самоуправления. Напомним, Единый день голосования назначен на 19 сентября.

Председатель региональной ИКСО Ирина Романова рассказала, что всего на этих выборах будут заменены 1 165 депутатских мандатов.

- На территории Саратовской области в Единый день голосования кроме выборов депутатов Государственной Думы пройдут основные выборы депутатов Саратовской городской Думы шестого созыва, Собраний депутатов в трех муниципальных районах: Александрово-Гайском, Балашовском, Марксовском, трех городских округах: ЗАТО Светлый, Шиханы, поселке Михайловский, а также основные и дополнительные выборы поселенческого уровня. Это 125 кампаний, - уточнила Романова.

На семинаре члены и сотрудники аппарата ИКСО обсудили вопросы изменений в избирательном законодательстве, особенностей выдвижения и регистрации кандидатов, проверки данных о желающих избраться, порядок открытия, ведения и закрытия счетов кандидатов. Помимо вышеперечисленных также были затронуты темы проведения предвыборной агитации и финансирования кампаний.

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