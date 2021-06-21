Под Энгельсом мужчина утонул на глазах у жены

В озере под Энгельсом утонул мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области сегодня днем, 21 июня, утонул 69-летний мужчина.

- По предварительным данным, он вместе с супругой прибыл к озеру Став в районе лесхоза. Во время купания в водоеме он почувствовал себя плохо и стал тонуть. Бросившаяся на помощь жена не смогла спасти его. Она достала из воды тело и вызвала экстренные службы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Во время осмотра на теле не найдено признаков насильственной смерти.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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