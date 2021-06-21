Путин поблагодарил Володина и Госдуму за профессиональную работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы поблагодарил их за профессиональную работу в период пандемии.

- Мы просто вот с Вячеславом Викторовичем работали онлайн, как иногда с министрами и с руководством Правительства. Потому что решения требовались немедленно. И принять их без нарушения каких-то регламентов и действующих норм закона было очень сложно. Или нужно было на грани проходить. Но мы договорились о том, что и Парламент должен будет в этих экстраординарных условиях действовать, как, по сути, орган исполнительной власти. Но в рамках своей компетенции. Так и получилось. Вот получилось, прямо буквально вам удавалось вместе собраться даже в экстренном режиме, подготовить, принять решение, оформить его нужным образом. Это все чрезвычайно важные вещи для людей, — сообщил Владимир Путин.

По его словам, это требовало определенных усилий в условиях пандемии, когда нужно было вовремя собраться, наладить службы.

- Все это было сделано. И было сделано на самом высоком профессиональном, качественном уровне. Поэтому работа Парламента VII Созыва, она была в этом смысле необычной по значимости принятых за ваш срок работы решений и по качеству. Большое вам спасибо, желаю успехов, — поблагодарил Путин.

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