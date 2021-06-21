За пятницу и субботу в Саратове поймали 15 пьяных водителей

ГИБДД Саратова подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель», который проходил 18 и 19 июня.
- За время проведения мероприятия задержаны пять пьяных шоферов, восемь отказались проходить медосвидетельствование, а двое уже оказались лишены водительских прав, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
На двоих шоферов, которые повторно сели за руль нетрезвыми, возбудили уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы. Остальным 13 грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
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