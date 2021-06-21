В Саратовской области дайвер нашел корпус бомбы времен ВОВ

Корпус от бомбы нашли в Волге около Вольска Фото: Предоставлено Росгвардией

В районе Вольска Саратовской области дайвер наткнулся в Волге на необычную находку, похожую на бомбу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе управления Росгвардии, все случилось около 17:20.

После обнаружения дайвер вызвал правоохранителей. Прибыли полицейские и росгвардейцы. Последние достали предмет. Им оказался корпус бомбы времен Великой Отечественной войны, он не представлял опасности.

Снаряд передали следователям.

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