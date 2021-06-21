Промышленность Саратовской области стала одной из лучших в стране

Динамика промышленного роста Саратовской области с начала 2021 года стала одной из лучших в стране.

Как сообщает РИА «Новости» по данным Росстата, этот показатель в регионе увеличился на 16% по сравнению с прошлогодними показателями.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем Инстаграм сообщил, что это хороший показатель с учетом нынешних реалий.

Глава региона напомнил, что сейчас на промпредприятиях работает почти пятая часть от всех занятых в экономике области — это свыше 114 тыс. человек.

А промышленная отрасль обеспечивает одну треть от суммарных налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.