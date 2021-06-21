Спасенный от коронавируса директор саратовского завода установил памятник медикам

Сырем Байзульдинов открыл в Саратовской области памятник медикам

Вчера, 20 июня, спасенный от коронавируса директор одного из саратовских предприятий поставил памятник медикам.

Монумент открыли в селе Павловка Марксовского района. На открытии побывал глава министерства здравоохранения области Олег Костин. Чиновник выложил в своем Instagram видео, на котором запечатлен момент возложения цветов к памятнику.

- Этот подарок людям в белых халатах сделал председатель совета директоров АО «Племзавод «Трудовой» Сырем Байзульдинов, который переболел новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Он сердечно благодарит медиков, которые спасли ему жизнь, и желает им сил и здоровья, — сообщили в региональном минздраве.

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