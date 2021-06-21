В Саратове юноша на «Гранте» насмерть сбил пару: идет розыск свидетелей

ДТП на Большой Лесопарковой

На Кумысной поляне в Саратове ночью 29 мая 21-летний водитель «Лады Гранта» сбил насмерть двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ДТП случилось примерно в 02:30 29 мая на улице Большая Лесопарковая. Автомобиль наехал на мужчину и женщину. Гражданка скончалась на месте, а второго пешехода госпитализировали, но в больнице он позднее умер.

Следователи отдела по расследованию ДТП просят откликнуться очевидцев и обратиться по телефонам: 99-46-66, 8-987-827-44-43, или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 805.

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