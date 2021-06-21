В Саратове четырех парней будут судить за похищение девушки

В Кировском районе Саратова будут судить четырех парней за похищение девушки. Под статью попали 26, 21 и двое 19-летних парней.

- Следствие считает, что 23 октября 2020 года на Московской улице потерпевшая отказалась фиктивно оформлять на свое имя ИП. Ее похитили, отвезли в банк, там она совершила операции. Затем ее увезли в помещение на улице Танкистов и там удерживали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

На следующий день, 24 октября, парни заснули, а она позвонила своему знакомому, который доложил о случившемся в полицию. Прибывшие правоохранители освободили девушку, а злоумышленников задержали.

Криминальному квартету будут выносить приговор в Кировском районном суде.

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