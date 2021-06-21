Саратовцев предупреждают о сильной жаре до +38 градусов

Все живое ищет свое спасение от жары Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области завтра, 22 июня, ожидается сильная жара.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, температура воздуха поднимется до +38 градусов.

Такой зной продлится с 22 по 24 июня.

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

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