Саратовцев предупреждают о сильной жаре до +38 градусов

Все живое ищет свое спасение от жары
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области завтра, 22 июня, ожидается сильная жара.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, температура воздуха поднимется до +38 градусов.
Такой зной продлится с 22 по 24 июня.
Осадков в ближайшие дни не ожидается.
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