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Общество21 июня 2021 12:24

Саратовцев предупреждают о сильной жаре до +38 градусов

Зной продлится по 24 июня
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Все живое ищет свое спасение от жары

Все живое ищет свое спасение от жары

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области завтра, 22 июня, ожидается сильная жара.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, температура воздуха поднимется до +38 градусов.

Такой зной продлится с 22 по 24 июня.

Осадков в ближайшие дни не ожидается.

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