В Саратовской области замминистра сельского хозяйства подозревают в мошенничестве

Замминистра подозревают в мошенничестве Фото: Ольга Симонова

В мошенничестве подозревается заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области.

Общая сумма ущерба, по данным Следственного комитета, составляет 5 млн рублей.

Следователями СК возбуждено уголовного дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области.

Женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при получении выплат. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ по Саратовской области. В минсельхозе с ней проводятся следственные действия.

Чиновницу подозревают в том, что в 2019 году она скрыла факт необходимости возврата сельскохозяйственной организацией в бюджет Саратовской области субсидиарных выплат на производство молока. В результате организация не возвратила в бюджет Саратовской области более 1 млн рублей.

В период с января 2019 года по декабрь 2020 года эта же замминистра совместно с сотрудниками той же сельскохозяйственной организации, организовала подачу заведомо недостоверных сведений для получения субсидиарных выплат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Своими действиями заместитель министра совершила хищение субсидиарных выплат на сумму более 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Судя по распространенной видеозаписи, речь идет о следственных действиях в отношении заместителя министра по развитию отрасли животноводства Татьяны Григорьевой.

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