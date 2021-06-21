В Росгвардии рассказали подробности драки с поножовщиной на проспекте Кирова в Саратове

В Росгвардии Саратовской области рассказали подробности драки с поножовщиной, которая произошла на проспекте Кирова.

Напомним, все случилось в ночь с 19 на 20 июня. 24-летний парень набросился с ножом на 18-летнего из-за девушки. Так сообщали очевидцы.

Неподалеку дежурили сразу два патруля вневедомственной охраны. Первый оказал пострадавшему помощь, второй выяснил приметы нападавшего, которого задержали через десять минут после инцидента и передали полиции.

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