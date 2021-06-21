Саратовские вузы начали прием документов от абитуриентов

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В этом году в саратовских вузах для абитуриентов выделено больше бюджетных мест по специальностям здравоохранения и информатизации

В вузах Саратовской области стартовала приемная кампания. В 17 институтов, университетов и академий планируют пойти 9,7 тыс. 11-классников, не считая тех, кто решит уехать из региона и поступать в другие вузы.

В министерстве образования Саратовской области рассказали «КП-Саратов», что всего в 2021 году на прием в вузы региона ожидается не менее 18 тыс. абитуриентов на программы высшего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. В вузах выделено 8 645 бюджетных мест. В сравнении с 2020 годом увеличение произошло на 1 311 бюджетных мест — в основном по специальностям здравоохранения и информатизации.

- В этом году прием документов в вузы области проходит в очном формате, но с применением дистанционных электронных технологий. Документы выпускник может отправить по электронной почте, также некоторые учебные заведения имеют свои «личные кабинеты», куда можно загрузить документы. Все организации размещают подробную информацию на своих официальных сайтах. Там же представлены контакты приемной комиссии, — рассказал и. о. министра образования области Михаил Орлов.

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