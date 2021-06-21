В Багаевке женщина нашла мертвого мужчину в кустах возле дома

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Минувшей ночью, 20 июня, в Багаевке Заводского района Саратова нашли на улице труп мужчины.

Как рассказали в региональном СУ СКР, лежащего в кустах возле ее дома мужчину увидела местная жительница.

Сначала женщина подумала, что это лежит пьяный человек. Но через некоторое время решила проверить, почему же он до сих пор не поднялся. Когда она поняла, что мужчина не подает признаков жизни, вызвала полицию.

На вид мужчине около 45 лет. Повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти при внешнем осмотре тела следователем не обнаружено. По предварительным данным, мужчина умер около суток назад. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти.