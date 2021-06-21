Саратовцев призывают проголосовать за признание геноцида

Жителей Саратовской области призвали отдать свой голос за петицию о признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Свои подписи уже оставили более 17 тыс. человек.

Текст обращения размещен на портале change.org. Авторами выступили активисты Всероссийского общественно-научного проекта «Без срока давности». Среди направлений работы проекта - изучение архивных документов, проведение поисковых работ, а также просветительских акций. Так, в прошлом году бойцы саратовского союза поисковых отрядов «Искатель» составили список из 667 воинов, погибших в немецких лагерях. Также найдены, оформлены и переданы родственникам документы 146 солдат, умерших в плену.

Напомним, 22 июня началась Великая Отечественная война. Всего на оккупированной фашистскими захватчиками территории СССР оказались более 84,8 млн человек, свыше 13,5 млн были уничтожены.

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