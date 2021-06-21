В Энгельсе произошел пожар в офисе "Билайн"

Пожар в салоне сотовой связи в Энгельсе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вечером 20 июня в Энгельсе произошел пожар в салоне сотовой связи.

Сообщение о возгорании в павильоне на улице Тельмана поступило в МЧС в 21 ч. 30 м. На тушение отправились два пожарных расчета.

- Горела кровля и внутренняя отделка на площади 16 кв.м. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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