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Происшествия21 июня 2021 10:00

В Энгельсе произошел пожар в офисе "Билайн"

Источник:kp.ru
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Пожар в салоне сотовой связи в Энгельсе

Пожар в салоне сотовой связи в Энгельсе

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вечером 20 июня в Энгельсе произошел пожар в салоне сотовой связи.

Сообщение о возгорании в павильоне на улице Тельмана поступило в МЧС в 21 ч. 30 м. На тушение отправились два пожарных расчета.

- Горела кровля и внутренняя отделка на площади 16 кв.м. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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