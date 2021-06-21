Под Саратовом двое детей и двое взрослых пострадали в разбившейся о столб иномарке

ДТП под Чардымом Фото: Саратовская областная служба спасения

В Воскресенском районе Саратовской области утром 21 июня автомобиль KIA Ceed на большой скорости влетел в металлическую мачту освещения. ДТП произошло у поворота на село Чардым.

В результате из искореженного авто областные спасатели достали 40-летнюю женщину- водителя и госпитализировали ее, 39-летнего мужчину – пассажира увезла в больницу машина Центра медицины катастроф. Кроме этого в салоне находились двое детей, девочки 12 и пяти лет. Их также госпитализирваоли. Помощь им оказывали сотрудники «скорой помощи».

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и центра медицины катастроф, сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ДТП под Чардымом Фото: ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.