Драка с ножом у бара на проспекте в Саратове: возбуждено уголовное дело

В ночь с субботы на воскресенье - 19 на 20 июня, на проспекте Кирова в Саратове у бара «Ломоносов» завязалась драка.

Как сообщали в городском УМВД, причиной столкновения 18-летнего и 24-летнего парня стала девушка. Старший из них вонзил в обидчика нож, за что его отправили в шестой отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Сегодня правоохранители сообщили, что на злоумышленника заведено уголовное дело по 111 статье (часть 2, пункт З).

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