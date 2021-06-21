Спортсменка из Энгельса вошла в сборную России на Олимпиаду в Токио

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Спортсменка из Энгельса, гребчиха Кира Степанова вошла в состав сборной страны для выступлений на Олимпиаде в Токио.

Кира Степанова, которая представляет областной центр спортивной подготовки, воспитанница областной СШОР по гребле на байдарках и каноэ завоевала серебро в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Это позволило ей войти в состав байдарки-четверки, которая выступит на Олимпийских играх в Токио на дистанции 500 метров.

Подготовили спортсменку тренеры Сергей Шевчук, Наталия Степанова и Степан Шевчук, - уточнили в региональном минспорта.

Состав сборной по гребле на байдарках и каноэ определялся на гребном канале «Москва» где проходит чемпионат России по этому виду спорта.

Участие в соревнованиях принимают более трехсот спортсменов из 30 регионов России.