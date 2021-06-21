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Происшествия21 июня 2021 8:49

Водитель «Камаза» под Саратовом скрылся с места ДТП, бросив пострадавших

Беглеца задержали сотрудники ДПС
Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 20 июня на дороге Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак «Камаз» врезался в идущий впереди автомобиль LADA Priora. ДТП произошло в 12.10 на 73 км трассы.

Как сообщили в областной ГИБДД, водитель грузовика после тарана легковушки скрылся. Его быстро задержали сотрудники ДПС. Сейчас устанавливается, был ли 54-летний водитель грузовика пьян.

В помятой легковушке пострадала 58-летняя пассажирка. Ее госпитализировали.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

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