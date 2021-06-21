«Единая Россия» утвердила Андрея Воробьева кандидатом в депутаты Госдумы по Балашовскому округу

Андрей Воробьев

19 июня в Москве прошел ХХ съезд «Единой России». Делегаты со всей страны утвердили кандидатов в депутаты Госдумы от партии. От Саратовской области кандидатами по одномандатным округам стали: Вячеслав Володин (Саратовский округ), Николай Панков (Балаковский), Александр Стрелюхин (Энгельсский) и Андрей Воробьев (Балашовский).

Балашовский округ объединяет Заводской район Саратова, Балашовский, Аркадакский, Аткарский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский, Саратовский муниципальные районы, Александровское, Багаевское, Краснооктябрьское, Михайловское, Рыбушанское, Синеньское муниципальные образования и Красный Текстильщик.

Андрею Воробьеву 35 лет. Родился и вырос в поселке Лощинный Саратовской области. Получил высшее образование по специальности: «Экономика и управление на предприятии». Руководит группой предприятий в сфере промышленного строительства, логистики и сервиса. В группе компаний работает более 2 тыс. специалистов.

С 2017 года — депутат Саратовской областной думы.

Активно участвует в благотворительных проектах, волонтерском движении — в период пандемии оказал поддержку многим жителям, медицинским и образовательным учреждениям Саратовской области. По итогам предварительного голосования «Единой России» в Балашовском округе занял первое место с результатом 45,2%.

Напомним, региональную группу «Единой России» (Саратовская область) возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В группу также вошли депутаты Госдумы Виталий Ефимов, Виктор Кидяев, Глеб Хор, депутаты областной думы Сергей Гладков и Татьяна Ерохина.

В пятерку общефедерального списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова.

Партия сформировала 57 территориальных групп. Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября.

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