«Единая Россия» поздравила медиков с профессиональным праздником в Энгельсском районе

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В Энгельсском районе местное отделение партии «Единая Россия» совместно с управлением культуры администрации района организовали праздничные концерты в честь Дня медицинского работника. Мероприятия были проведены во внутренних дворах первой и второй городских клинических больниц Энгельсского района. Таким образом, врачи и пациенты могли увидеть концерт из окон больницы, соблюдая все правила предосторожности во время пандемии.

- Уважаемые медицинские работники и все, кто работает в сфере здравоохранения, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша профессия была и остается одной из самых почитаемых, благородных и ответственных. Изо дня в день вы заботитесь о нашем здоровье, спасаете человеческие жизни. Примите искреннюю благодарность за ваш кропотливый труд, время и силы, которые вы ежедневно отдаете пациентам. Не выразить словами глубину уважения, которое вы заслужили своим самоотверженным трудом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря вам, вашей самоотдаче и преданности делу, сохранены тысячи жизней. Хочу искренне пожелать вам счастья, успехов, и, конечно же, здоровья!, - поздравил медиков секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

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Сегодня вся Россия поздравляет героев в белых халатах. Сейчас на благо жителей нашей страны работает свыше миллиона медицинских работников.