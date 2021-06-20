В поселке Саратовской области пропал 84-летний пенсионер

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В селе Перевесинка Турковского района Саратовской области с 19 июня ищут 84-летнего Николая Александрова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Его приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синий пиджак, светло-коричневая клетчатая рубашка, темные брюки, черные галоши.
Инфорг: Марина, 89053850388
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