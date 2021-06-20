В поселке Жасминный загорелась квартира

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 19 июня, в поселке Жасминный Ленинского района Саратова полыхала квартира. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В 12:44 три пожарных расчета отправились тушить трехкомнатную квартиру в шестиэтажном доме на улице Моисеева.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Полыхали вещи в комнате и на балконе на площади в 33 кв.м.
По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное курение.
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