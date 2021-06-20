Заводской район Саратова до вечера остался без воды

Сегодня, 20 июня, Заводской район Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Огородной улицы, 136-170/2, Ново-Астраханского шоссе, 83, 85, 87. А также проспект Энтузиастов, Пензенская, Кавказская, Кавказские проезды, Барнаульская, площадь Орджоникидзе.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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