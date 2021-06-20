Сразу две машины застряли на берегу Волги в Улешах

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У берега Волги в Заводском районе Саратова на Улешах застряли сразу два авто. Об этом сообщили очевидцы в аккаунте соцсети Instagram saratovonline.

На кадрах видео отчетливо видно, как легковушка наполовину осталась в воде, а в песках застрял грузовик с рекламой питьевой воды на кузове транспорта.

Очевидец уточнил, что попасть сюда можно только одним способом - через проход в бетонном ограждении. И не смог удержаться от иронии - насколько веселая ночь была у водителей, раз они оказались в таком месте.

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