В Саратове на проспекте Кирова парень из-за девушки получил удар ножом

Сегодняшней ночью, с 19 на 20 июня, в Саратове на проспекте Кирова у бара «Ломоносов» произошла драка.
Очевидцы рассказали, что все случилось около 5:00. Предположительно, причиной конфликта стала девушка.
В городском УМВД уточнили, что 24-летний парень ударил ножом 18-летнего молодого человека.
Пострадавшего госпитализировали, а виновник событий до сих пор находится в шестом отделении полиции.
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