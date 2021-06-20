В Саратове на проспекте Кирова парень из-за девушки получил удар ножом

Сегодняшней ночью, с 19 на 20 июня, в Саратове на проспекте Кирова у бара «Ломоносов» произошла драка.

Очевидцы рассказали, что все случилось около 5:00. Предположительно, причиной конфликта стала девушка.

В городском УМВД уточнили, что 24-летний парень ударил ножом 18-летнего молодого человека.

Пострадавшего госпитализировали, а виновник событий до сих пор находится в шестом отделении полиции.

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