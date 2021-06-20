Пенсионерка пострадала на пожаре в селе Балаковского района

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 19 июня, в селе Натальино Балаковского района произошел пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Горела мебель на площади в 1 кв.м в частном доме. Предварительно по причине несоблюдения правил при эксплуатации газового оборудования.

В результате ЧП госпитализировали с ожогами 67-летнюю женщину.

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