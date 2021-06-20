Пенсионерка пострадала на пожаре в селе Балаковского района

.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 19 июня, в селе Натальино Балаковского района произошел пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Горела мебель на площади в 1 кв.м в частном доме. Предварительно по причине несоблюдения правил при эксплуатации газового оборудования.
В результате ЧП госпитализировали с ожогами 67-летнюю женщину.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.