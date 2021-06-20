Володин поздравил медработников с профессиональным праздником

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил с профессиональным праздником медицинских работников.

- Это ваш выбор. И сегодня он не просто важен, он очень ответственен. Вы спасаете большое количество людей в ситуации с пандемией, боретесь за жизнь. Это вызывает только слова благодарности, уважения. Спасибо вам большое. Счастья, успехов и, конечно, здоровья, потому что вы, спасая других, сейчас больше, чем кто-либо рискуете, — отметил он.

И отметил, что постарается сделать все для строительства новых больниц. В Саратове в сентябре появится противотуберкулезная больница, в будущем году — онкологическая. В этом году уже завершено проектирование областной противотуберкулезной больницы, которую сдадут в эксплуатацию в ближайшие несколько лет.

Завершается строительство дома для врачей и среднего медперсонала Саратовской станции скорой помощи.

А в ближайшее время поступят дополнительно машины скорой помощи.

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