Валерий Радаев: 20-й съезд партии «Единая Россия» проходит в непростое время

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Вчера, 19 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в XX съезде партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что мероприятие проходит в непростое время. И тем более высока его значимость и важность всех принимаемых программных решений.

- Выступление президента страны Владимира Путина было наполнено конкретными предложениями, которые охватывают все сферы жизни. Общими ориентирами служат благополучие и здоровье человека, благополучие и достаток семей, развитие территорий городов, поселков, регионов. Задачи поставлены по обновлению систем здравоохранения, образования, социальной и инженерной инфраструктуры. Будем ответственно работать, привлекать молодежь, всех целеустремленных, неравнодушных людей, — отметил глава региона.

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