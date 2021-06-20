Воскресенье в Саратовской области будет жарким и без осадков

В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается жаркая и сухая погода.

- Температура днем поднимется до +28… +33 градусов. Утром будет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 3–8 м/с и порывами до 13 м/с.

В 2020 году 20 июня температура поднималась до +37 градусов.

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