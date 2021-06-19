В Марксе двое рабочих упали с высоты на стройке

Мужчины упали со строительных лесов Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области двое рабочих разбились, упав с высоты.

- По предварительным данным, ЧП случилось около 15:00 на проспекте Ленина. Двое каменщиков упали с шестиметровой высоты — со строительных лесов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Коллеги пострадавших вызвали скорую помощь. Бригада госпитализировала мужчин.

Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели место инцидента. Истребована необходимая документация.

Каменщики упали с шестиметровой высоты Фото: СУ СКР по Саратовской области

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