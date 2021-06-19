Панков: Президент сказал, что надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем

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Пезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XX Съезда «Единой России» назвал приоритеты в работе партии на ближайшие годы.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков.

«Очень важную задачу поставил Президент Путин перед партией «Единая Россия» - разработать программу ремонта школ. Выделить под это федеральное финансирование. Отдельно выделить федеральную помощь по развитию среднего профессионального образования. Эти все совершенно новые шаги дадут хорошие результаты. Это необходимо нашему образованию.

Направить 30 млрд рублей на региональные дороги. В этом году. Путин прав, неважно кто за это отвечает. Нужно ремонтировать дороги. И в моем округе эта тема актуальна. И в Пугачеве, и в Балаково, и в Вольске, и в Шиханах. И в других районах… Путин сказал, что надо не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем», - отметил Панков.

Также, по словам депутата, Владимир Путин поручил партии разработать строительство сети спортивных площадок для сельских территорий и малых городов. И обратил внимание на необходимость приоритетной поддержки аграриев и упрощения процедуры предоставления земельных участков.

«Путин предложил Шойгу, Лаврову, Проценко, Шмелевой, Кузнецовой возглавить список «Единой России». И пожелал партии «Единая Россия» работать в интересах России и за Россию», - отметил Николай Панков.