Панков: Главным для «Единой России» останется соблюдение социальных гарантий

Сегодня, 19 июня, партия «Единая Россия» проводит в Москве съезд.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, что мероприятие проходит активно. Уже через несколько часов будут утверждены списки кандидатов от партии на выборах в Госдуму и основные направления предвыборной программы.

Также он отметил, что приоритетом в работе для партии всегда были вопросы социальной политики.

- «Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с четкой, понятной, развернутой программой. Она прошла широкое общественное обсуждение. Отмечу, что программа эта выполнена. Соблюдение социальных гарантий останется главным для ЕР и в дальнейшем, — написал депутат.

Кроме того, он напомнил, что съезд проводится в преддверии Дня медицинского работника и что партия многое сделала для поддержки врачей. Например, в Саратовской области медработникам помогает спикер ГД Вячеслав Володин: строительство жилья, увеличение зарплат и т. д.

- Партия «Единая Россия» всегда была и остаётся максимально открытой для любого человека, которому нужна поддержка. Отмечу, что именно к этому призвал на прошлом, 19-м съезде президент России Владимир Путин. В ожидании выступления нашего президента и в этот раз, — подчеркнул Панков.