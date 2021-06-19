Николай Панков: Съезд «Единой России» определит программу дальнейшей работы

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России» Николай Панков сегодня принимает участие в работе XX Съезда партии вместе с делегацией от нашей области.

- Съезд «Единой России» начал свою работу с совместного заседания Высшего и Генерального совета. Вся Саратовская делегация прибыла в полном составе. Все делегаты принимают участие в работе, — рассказал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Секретарь регионального отделения отметил, что работа Съезда организована с учетом всех требований безопасности.

- Для «Единой России», как и раньше, главный приоритет — работа на благо наших жителей. Партия продолжит реализацию курса президента нашей страны Владимира Путина. Сегодня делегаты Съезда утвердят список кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу и программу партии. Отмечу, обсуждать программу и дополнять ее мы будем вместе с жителями. Чтобы в нее вошли те направления, которые позволят развиваться городам и селам нашей области, — сказал Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.