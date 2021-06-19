Жизни еще восьми саратовцев унес коронавирус

В Саратовской области погибли ещё восемь коронавирусных больных. Об этом стало известно с сайта СтопКОронавирус.рф.

Всего на сегодняшний день, 19 июня, в регионе зарегистрирована 1 221 смерть от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в регионе прибавилось 119 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Выписали 81 человека.

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