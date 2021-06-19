Покровчанин перевел незнакомцам из интернета 213 тысяч рублей за мотор

Жителя Энгельса Саратовской области обманули мошенники в интернете.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, мужчина нашел в сети объявление о продаже лодочного мотора. После общения с продавцом он опрометчиво ринулся к банкомату и перевел незнакомцу 213 тыс. рублей.
Однако мотор мужчина так и не получил.
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