Покровчанин перевел незнакомцам из интернета 213 тысяч рублей за мотор

Жителя Энгельса Саратовской области обманули мошенники в интернете.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, мужчина нашел в сети объявление о продаже лодочного мотора. После общения с продавцом он опрометчиво ринулся к банкомату и перевел незнакомцу 213 тыс. рублей.

Однако мотор мужчина так и не получил.

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