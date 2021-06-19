В Саратове открылась международная экспедиция-фестиваль

Фото: Дарья Вострикова
В Саратове сегодня, 19 июня, открылась XX Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга — река мира. Диалог культур волжских народов».
Президент межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге отметила, что уникальность мероприятия в том, что оно состоялось в «пандемичный год». На экспедиции собравшиеся обмениваются практиками.
Фото: Дарья Вострикова
В мероприятии участвуют ученые, артисты, творческие коллективы российских регионов, представители национально-культурных объединений Российской Федерации, мордовской диаспоры, других финно-угорских народов из Финляндии, Эстонии, а также Татарстана, Башкортостана, Чувашии.
От Саратовской области участвуют представители местной региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат (Здравствуйте)».
Фото: Дарья Вострикова
Речь на открытии около речного порта произнес заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин. Зачитали приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений Натальи Трошиной.
В рамках фестиваля делегаты на теплоходе отправятся по городам Поволжья. В этом году маршрут экспедиции: Саратов — Самара — Ульяновск — Казань — Нижний Новгород — Казань — Самара — Саратов.
Фото: Дарья Вострикова
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