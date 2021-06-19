В Саратове разыскивают 88-летнего пропавшего без вести мужчину

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 18 июня, пропал 88-летний Владимир Абдряшитов.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», пенсионер ушел из дома в 18:00 и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, плотного телосложения, волосы седые, короткая стрижка, глаза карие.

На момент пропажи Владимир Беляевич был одет в серо-голубую ветровку с красными вставками, полосатую рубашку, светлую майку, темное трико с белыми лампасами, бежевые туфли.

Если вы видели мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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