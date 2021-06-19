В Красном Куте «девятка» сбила пенсионера на велосипеде

В Красном Куте вчера днем, 18 июня, сбили велосипедиста.

- В 15:49 28-летний водитель ВАЗ-21093 на перекрестке Луначарского и Краснокутской наехал на 69-летнего мужчину, который ехал на двухколесном транспорте по правому краю проезжей части в попутном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пострадавшего пенсионера с травмами госпитализировали.

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