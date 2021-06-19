В центре Саратова отключили светофор на выходные

В Саратове сегодня, 19 июня, отключили светофор на перекрестке улиц Кутякова и Горького.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, там проводятся работы по модернизации светофорного объекта.
Он не будет работать по 20 июня.
Водителей и пешеходов попросили быть внимательными на этом перекрестке.
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