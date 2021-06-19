Девушка пострадала в массовой аварии около правительства в Саратове

ДТП на Московской Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Волжском районе Саратова, на Московской около правительства области, вчера, 18 июня, случилась массовая авария.

- Renault Sandero, за рулем которой была 24-летняя девушка, нарушила дистанцию до впереди движущегося авто и врезалась в «Ладу Ларгус», Kia Sorento и Kia Sorento, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала 21-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее с травмами положили в больницу.

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