В Саратове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Пожар в квартире в Ленинском районе
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вчера, 18 июня, случился пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже десятиэтажки.
- Сигнал о возгорании в доме на улице Лесная Республика поступил в 17:04. На место выехали три пожарных расчета. Эвакуировали десять человек, в том числе трех детей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
Квартиру тушили три пожарных расчета
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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