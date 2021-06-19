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Происшествия19 июня 2021 9:55

В Саратове жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

Загорелась квартира в Ленинском районе
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Пожар в квартире в Ленинском районе

Пожар в квартире в Ленинском районе

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера, 18 июня, случился пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже десятиэтажки.

- Сигнал о возгорании в доме на улице Лесная Республика поступил в 17:04. На место выехали три пожарных расчета. Эвакуировали десять человек, в том числе трех детей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Квартиру тушили три пожарных расчета

Квартиру тушили три пожарных расчета

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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