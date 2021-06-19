В Ленинском районе Саратова авто сбили парня и 90-летнюю старушку

УАЗ сбил 90-летнюю женщину на Вишневом проезде Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера, 18 июня, сбили двоих пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 07:55 на Сокурском тракте, 1 66-летний водитель ВАЗ-2107 наехал на 24-летнего парня.

А в 13:20 напротив Вишневого проезда, дом 19 58-летний мужчина за рулем УАЗ «Патриот» при движении задним ходом не заметил старушку и сбил ее.

И парня, и 90-летнюю женщину госпитализировали с травмами.

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